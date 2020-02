Dia Nacional da Mamografia: carretas da Saúde realizam exames gratuitos

Carretas do programa estadual Mulheres de Peito realizam nesta quarta-feira o exame gratuitamente e sem necessidade de pedido médico para mulheres entre 50 e 69 anos em cidades do litoral e interior de São Paulo.

As carretas estão em oito cidades e devem passar por mais 20 até o final do mês. Os exames são realizados de segunda à sexta-feira, das 9h à 18h, e aos sábados, das 9h às 13h, exceto feriados. Em caso de suspeita de câncer, a paciente será encaminhada para realizar exames complementares em unidades de referência do SUS

Confira a agenda completa abaixo: