Dia Mundial da Nutella é celebrado neste 5 de fevereiro

É celebrado nesta quarta-feira (5) o "Dia Mundial da Nutella", o creme de avelãs inventado em 1964 pelo italiano Michele Ferrero.

A data é comemorada todo ano desde 5 de fevereiro de 2007, quando foi criada pela blogueira americana Sara Rosso. Os fãs de Nutella são convidados a compartilharem sua paixão nas redes sociais através de fotos, vídeos e receitas com a hashtag #worldnutelladay.

A Ferrero, que produz o creme de avelã, também fará eventos especiais para a data. Neste ano, haverá uma parceria com a rede McDonald's na Itália, que oferecerá no menu um pão com Nutella – chamado de McCrunchy Bread – com degustações gratuitas em Milão, Roma, Nápoles e Bari entre às 15h e 18h locais.

A Nutella também presenteará internautas com produtos da marca. Mais informações sobre as promoções podem ser encontradas no site oficial do "Dia Mundial da Nutella", em www.nutellaDay.com.