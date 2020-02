Centro de Estudos de Línguas tem vagas remanescentes para alunos da rede estadual

O Centro de Estudos de Línguas (CEL), da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, ainda está recebendo matrículas para vagas remanescentes de alunos da rede estadual.

Os CELs está espalhados em 201 unidades no estado e é possível cursar alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e até mandarim.

Para saber quais escolas estão vinculadas ao CEL, bem como os idiomas e as vagas disponíveis, o aluno pode procurar a secretaria de sua escola ou uma das 91 Diretorias Regionais de Ensino.

A matrícula deve ser feita na própria unidade escolar, desde que ela abrigue uma unidade do CEL. Para se inscrever, o aluno deve apresentar uma cópia da identidade (RG) e declaração de matrícula com número do Registro de Aluno (RA). Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.