Bruno Covas passa por 8ª sessão de quimioterapia contra câncer nesta quarta

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), foi internado novamente na noite de terça-feira (4) para a oitava sessão de quimioterapia contra um câncer entre o estômago e o esôfago, marcada para esta quarta (5). Esta é a última sessão da etapa atual do tratamento.

O político cumpre agenda normalmente do Hospital Sírio-Libanês a partir das 15h15. Cada sessão de quimioterapia tem duração de 30 horas.

Leia também:

Já são cinco presos por morte da família encontrada carbonizada em São Bernardo

Aviões partem nesta quarta-feira para resgate de brasileiros em Wuhan

Veja a agenda do prefeito nesta quarta:

• 15:15 – Chefe da Assessoria Militar – Ten. Cel. Ana Claudia de Paula

Local: Hospital Sírio-Libanês

• 15:30 – Secretário Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente – Marcos Penido

Local: Hospital Sírio-Libanês

Histórico

No dia 23 de outubro, Covas, com 39 anos, foi internado para tratamento de uma erisipela. Dois dias depois, os médicos diagnosticaram uma trombose venosa das veias fibulares e exames subsequentes apontaram tromboembolismo pulmonar e câncer.

Covas foi diagnosticado com adenocarcinoma, um tipo de câncer na região de transição do esôfago para o estômago, além de uma metástase no fígado e uma lesão nos linfonodos.

A equipe do infectologista David Uip afirmou, no dia 9 de dezembro de 2019, após três sessões de quimioterapia, que o tumor do prefeito regrediu.