Avião derrapa ao pousar e se parte em três pedaços na Turquia

Um avião derrapou hoje (5) quando tentava pousar no aeroporto de Istambul, na Turquia. De acordo com a televisão local, o avião partiu-se em três e pegou fogo em seguida, mas ninguém ficou ferido.

A pista do Aeroporto Internacional Sabiha Gökçen estava escorregadia em razão de fortes chuvas. De acordo com a CNN Turk, os passageiros tiveram de ser retirados já que a fuselagem do aparelho ficou seriamente danificada e rachada em vários pontos.

O avião transportava 177 passageiros e havia voado entre as cidades turcas de Izmir e Istambul.

A fuselagem do avião, da empresa privada Pegasus, partiu-se e incendiou-se quando o aparelho derrapou e saiu da pista.

Na sequência, o aeroporto – o menor dos dois que ficam na cidade e que se situa na parte asiática de Istambul – foi fechado ao tráfego.

Pegasus Airlines says: “#PC2193… left the runway after landing at Istanbul Sabiha Gökçen Airport today. As of now, there is no loss of life, and our injured passengers are sent to hospitals.(via Google Translate) pic.twitter.com/F2cylx6RDZ

— Tom Podolec Aviation (@TomPodolec) February 5, 2020