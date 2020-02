Os principais serviços solicitados à Prefeitura de São Paulo em 2019

A poda ou remoção de árvores na capital paulista foi o principal serviço solicitado no ano passado pelo paulistano no serviço 156, segundo relatório da Ouvidoria Geral da Prefeitura de São Paulo. No total, foram feitos 29.569 atendimentos em 2019, contra 24.856 em 2018 – alta de 19%.

Segundo a Controladoria Geral do Município, foram 3.233 solicitações envolvendo árvores. Em segundo lugar aparecem pedidos para reparos em buracos ou pavimentação de vias da cidade, com 2.604. Com 2.030 protocolos abertos, a reclamação sobre qualidade de atendimento de serviços públicos ficou em terceiro lugar.

10 assuntos mais demandados em 2019

Em número de solicitações:

Árvore – 3233 Buraco e pavimentação – 2604 Qualidade de atendimento – 2030 Poluição sonora – PSIU – 1423 Veículos abandonados – 1268 Bilhete único – 1175 Drenagem de água de chuva – 1146 Estabelecimentos comerciais, indústrias e serviços – 770 IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano – 752 Ponto viciado, entulho e caçamba de entulho – 739

As subprefeituras com mais registros foram Sé, no centro, Itaquera, na zona leste, e Santana/Tucuruvi, na zona norte. Cidade Tiradentes, Perus e Parelheiros, todas na zona leste, tiveram o menor número de demandas.

A maioria das reclamações é feita pelo telefone, no número 156 – foram 15.224, o equivalente a 51,5% do total. Já o formulário eletrônico, pelo portal de atendimento da prefeitura, concentrou 9.982 pedidos, 33,75% do total. Os demais foram feitos pessoalmente (4.363; 14,75%).