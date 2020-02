Placas de rua de São Paulo terão significado do nome das vias

Uma nova lei prevê que as placas de rua da cidade de São Paulo ganhem uma descrição breve de seu significado. O projeto, de autoria da vereadora Rute Costa (PSD), foi aprovado na Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito Bruno Covas (PSDB).

Além do texto, um QR code poderá ser escaneado pelo celular para levar a mais informações sobre o nome de cada via. O texto do projeto usa como exemplo a rua Pedro Álvares Cabral, com a descrição “descobridor do Brasil em 1500” e o viaduto do Chá, “local onde se concentrava intensa plantação de chá da Índia.”

O objetivo da lei é que pessoas conheçam melhor a história dos nomes das vias de São Paulo. O texto entrará em vigor em abril, mas as placas serão substituídas confirme disponibilidade do orçamento.

