Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin em tempo real nesta terça, 4 de fevereiro

Em meio ao surto do coronavírus, os mercados chineses registraram ontem a maior queda desde 2015. As perdas das bolsas em valor de mercado superaram US$ 400 bilhões no primeiro dia de funcionamento após o longo feriado do Ano Novo Lunar.

O índice composto da Bolsa de Xangai encerrou com recuo de 7,72%, a 2.746,61 pontos. A Bolsa de Shenzhen, a segunda maior da China, caiu 8,41%, ficando em 1.609,00 pontos.

Os mercados estão monitorando o surto do novo coronavírus e os efeitos que ele pode ter na economia chinesa e mundial. No domingo, o Banco Central da China anunciou a injeção de US$ 175 bilhões para estimular a economia.

No Brasil, o Ibovespa subiu 0,76%, a 114.629,21 pontos, em movimento ajudado pela recuperação de Wall Street. Em Nova York, S&P 500 fechou em alta de 0,72%. Já o dólar caiu 0,86% ante o real, a R$ 4,24875 na venda.

Os preços do petróleo recuaram para os menores níveis em mais de um ano devido à redução da demanda pela commodity na China. O Brent caiu 3,8%, a US$ 54,45 por barril. O WTI recuou 2,81%, a US$ 50,11.

