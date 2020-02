Casa desaba durante chuva e homem fica ferido

Um homem ficou ferido após parte de uma casa desmoronar na tarde de ontem no Jaguaré (zona norte SP), devido à forte chuva. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele não teve lesões graves e está estável.

Até as 18h20 de ontem, foram registrados outros três deslizamentos/desmoronamentos, 29 quedas de árvores e três pontos de enchentes. O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) colocou toda a cidade em estado de atenção até as 19h15 e registrou média de 18,4 mm ontem até o mesmo horário.

A meteorologista Helena Balbino, do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), disse que já choveu 127,9 mm só em fevereiro. Isso representa 54% dos 236,1 mm de média para o mês. “Tem um canal de umidade vindo da Amazônia. São Paulo está em uma zona de baixa pressão. Também tem ventos úmidos vindos do sudeste. Isso deixa tudo muito úmido”, comentou Helena.

De acordo com o Inmet, as chuvas vão continuar na semana, mas perdem a intensidade. Hoje, o clima continua nublado, com pancadas à tarde. A temperatura fica entre 19ºC e 26ºC.