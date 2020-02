Carnaval: 76% da sua caipirinha é imposto; veja produtos com maior tributação

O Carnaval se aproxima e aquece o comércio da cidade de São Paulo. Seja quem comemora o feriado nos blocos de rua, sambando no Anhembi ou saindo da cidade, são comuns as compras de diferentes itens, desde roupas até bebidas e protetor solar.

Um levantamento da ACSP (Associação Comercial de São Paulo) mostra o quanto de imposto está embutido nos preços dos produtos mais consumidos no Carnaval. A carga tributária varia de 18,75%, no caso de preservativos, até 76,66% em uma caipirinha.

“Costumo dizer que quanto mais o cidadão bebe, maior é o porre do governo em termos de arrecadação”, afirma Marcel Solimeo, economista da ACSP. “A ressaca do consumidor também é no bolso.”

Os impostos em acessórios comuns no carnaval, como colar havaiano, máscaras de plástico ou lantejoulas e óculos de sol ficam entre 42% e 46% do preço de venda. Comuns entre crianças (e muitos adultos), spray de espuma, confete e serpentina tem a mesma tributação.

Os quatro principais impostos cobrados na maioria dos produtos são o PIS, o Cofins, o ICMS e o IPI. No caso de pacote de viagem, hospedagem em hotel ou passagem aérea, ainda há o ISS. Confira a lista com os itens e suas cargas tributárias.

Os produtos de Carnaval com maior carga tributária (em %)

• Caipirinha – 76,66%

• Chope – 62,20%

• Cerveja (lata ou garrafa) – 55,60%

• Refrigerante em garrafa – 46,47%

• Colar havaiano – 45,96%

• Spray de espuma – 45,94%

• Refrigerante em lata – 44,55%

• Óculos de sol – 44,18%

• Máscara de plástico – 43,93%

• Confete/serpentina – 43,83%

• Máscara de lantejoulas – 42,71%

• Biquíni – 42,19%

• Protetor solar – 41,74%

• Cavaquinho – 38,33%

• Bateria – 38,30%

• Sorvete (massa ou picolé) – 37,98%

• Pandeiro – 37,83%

• Guarda-sol – 37,14%

• Amendoim – 36,54%

• Fantasia (roupa tecido) – 36,41%

• Pacote de viagem, com hotel, van e desfile – 36,28%

• Apito – 34,48%

• Água de coco – 34,13%

• Água mineral – 31,50%

• Hospedagem em hotel – 29,56%

• Passagem aérea – 22,32%

• Preservativo – 18,75%