Fundação oferece bolsa de estudo para ensino superior no Brasil e no exterior

Estimular jovens e adultos com potencial de transformar a sociedade. Esse é o objetivo do Programa Líderes Estudar, que oferta bolsa de estudo para cursos de ensino superior.

O projeto, da Fundação Estudar, oferta descontos de 5% a 95% nas mensalidades de alunos de graduação ou pós-graduação, tanto no Brasil quanto no exterior. Para se inscrever, é preciso estar matriculado, em processo de aceitação ou cursando.

O peso da bolsa depende do perfil de cada aprovado, considerando a duração e o local do curso desejado. Podem participar do Programa Líderes Estudar pessoas entre 16 e 34 anos. É preciso estar matriculado, em processo de aceitação ou cursando o ensino superior.

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 e maio no site do programa – há uma taxa de R$ 75 para programas de graduação e intercâmbio e R$ 150 para programas de pós-graduação. Serão sete etapas, desde testes de perfil e lógica, até avaliação por vídeo e entrevistas.