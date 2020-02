Procurador que tentou matar juíza do TRF-3 é encontrado morto

O procurador da fazenda Matheus Carneiro Assunção foi encontrado morto nesta segunda-feira (3). Em outubro do ano passado, ele foi preso após uma tentativa de homicídio contra uma juíza dentro da sede do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), em São Paulo.

A causa da morte está sendo apurada. Assunção passava por tratamento em um hospital particular da capital. Inicialmente, ele cumpria prisão preventiva na unidade psiquiátrica de Taubaté, no interior do Estado, e chegou a passar pelo Hospital das Clínicas, na zona oeste.

A transferência foi aceita após a apresentação, pela defesa, de laudos médicos, constatando “surto psicótico agudo transitório”. No dia 3 de outubro, Assunção invadiu a sala onde estava a juíza Louise Filgueiras e tentou matá-la a facadas.

A vítima conseguiu se afastar do homem, que foi contido por assessores que ouviram a ação. Ela ficou com ferimentos leves na região do pescoço.