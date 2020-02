Prefeitura faz seleção com 650 vagas de emprego para o Carnaval em SP

Está em busca de um emprego mas não quer perder a folia do Carnaval? Então anote na sua agenda o Contrata SP – Carnaval, processo seletivo que será realizado entre os dias 6 e 13 de fevereiro pela Prefeitura de São Paulo. A ação oferecerá 650 vagas de emprego temporárias para a prestação de serviços no Sambódromo do Anhembi durante os desfiles das escolas de samba – nos dias 21, 22, 23, 24 e 29 de fevereiro.

Serão 500 vagas para empurrador de carros alegóricos e 150 para controladores de acesso nos arredores do Anhembi. A remuneração para auxiliares de tráfego gira em torno de R$ 85 por dia, com o limite máximo de cinco dias de evento. Já a segunda oportunidade garante ao trabalhador R$ 95 por dia, para até dois dias de folia.

Para concorrer a uma vaga, o trabalhador deve ir a uma das 24 unidades do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), entre os dias 3 e 5 de fevereiro, e solicitar uma carta de encaminhamento para a entrevista do Contrata SP. Poderão participar do processo apenas os candidatos que possuírem a carta, bem como RG, CPF e carteira de trabalho.

O processo seletivo para empurrador de carro alegórico será realizado nos dias 6, 10 e 11 de fevereiro, enquanto a seleção para controlador de acesso será em 11 e 13 do mesmo mês. A unidade Lapa do Cate – rua Guaicurus, 1.100 – receberá o processo.