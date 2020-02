Petra Costa mente? Checamos as informações compartilhadas pela cineasta

Petra Costa, cineasta brasileira que produziu “Democracia em Vertigem”, documentário indicado ao Oscar, realizou uma entrevista ao programa Amanpour & Co, da rede norte-americana, e virou trending topic no Twitter com a #petracostalie (Petra Costa mente).

Mais de 36 mil usuários, questionaram os dados compartilhados por Petra durante a entrevista. Diante disso, decidimos checar algumas das informações mais polêmicas. Veja o que é fake ou verdade:

“Índice de homicídio cresceu 20% no Rio desde a eleição de Bolsonaro” (FAKE)

Os dados são fake. De acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP), o número de homicídio caiu no estado do Rio de Janeiro em 2019. De janeiro a agosto, houve 744 mortes a menos que o mesmo período do ano passado. Isso representa uma queda de 21,5%.

“O estado do Rio tem mais pessoas mortas pela política que os EUA” (VERDADE)

A informação é verdade. Os policiais do estado do Rio de Janeiro mataram 1.075 pessoas de janeiro a julho de 2019. Nos Estados Unidos, os policiais mataram 970 pessoas no ano de 2019. É o que indica o levantamento realizado pelo Washington Post.

Bolsonaro incentiva a queimar a floresta Amazônica (VERDADE)

A informação é correta. Em declaração em Riad, na Arábia Saudita, durante o painel Future Investment Initiative, Bolsonaro declarou que potencializou as queimadas por discordar das leis ambientais.

“Há poucas semanas, o Brasil foi duramente atacado por um chefe de Estado europeu sobre a questão amazônica. (São) Problemas que acontecem anos após anos (sic), que é da cultura por parte do povo nativo queimar, depois derrubar uma parte de sua propriedade para seu plantio, para a sobrevivência. Mas foi potencializado por mim exatamente porque eu não me identifiquei com políticas anteriores adotadas no tocante à Amazônia”, afirmou o presidente.