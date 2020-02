Passageiro morre e vôo faz pouso emergencial em Porto Alegre

Um cidadão italiano de 77 anos morreu nesta segunda-feira (3) após passar mal dentro de um voo da Alitalia, que foi forçado a fazer um pouso de emergência no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

A aeronave partiu de Roma, na Itália, na noite deste domingo (2) com destino a Buenos Aires, na Argentina, mas o piloto pediu para aterrissar no Brasil por volta das 5h27 (horário de Brasília) quando o idoso, cuja identidade não foi revelada, sofreu um mal-estar. O italiano, que viajava com seu neto, chegou a receber os primeiros atendimentos médicos, mas não resistiu, segundo a Fraport, empresa que administra o aeroporto.

A tripulação evacuou a área onde o passageiro estava sentado e, após a aterrissagem, o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML). A Polícia Federal também foi informada sobre a morte provocada por um distúrbio cardíaco. O avião decolou novamente somente três horas depois rumo a Buenos Aires.