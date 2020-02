'Não tem drama, o câncer não vai me matar', afirma Mário Gomes

O ator Mário Gomes falou sobre a suspeita de um câncer de próstata em vídeo publicado em seu Instagram na tarde desta segunda-feira, 3. "Não tem drama. O câncer não vai me matar. Coisas da imprensa…", afirmou.

Em vídeo enviado ao Balanço Geral, da Record TV, na última sexta-feira, 31, Mário Gomes falou que fez uma operação na próstata há cerca de sete anos, e, em 2019, exames indicaram níveis de PSA (antígeno prostático específico) estariam fora do normal. Segundo o ator, novos exames devem ser realizados em março.

Mário Gomes também trabalha vendendo lanches. Em novembro, ele recebeu uma licença da prefeitura do Rio para trabalhar em seu trailer, chamado X do Gomes, na praia do Recreio dos Bandeirantes.

O ator também falou sobre o possível lançamento de uma autobiografia: "Quanto ao livro, não é para agora. Não quero chamar atenção de forma sensacionalista."

Assista ao vídeo publicado por Mário Gomes abaixo: