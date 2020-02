Manifestação contra governo Bolsonaro ocupa pista da avenida Paulista

Uma manifestação bloqueou a avenida Paulista, no sentido da Consolação, no fim da manhã desta segunda-feira (3). O ato, organizado por sindicalistas, foi contra o governo do presidente Jair Bolsonaro.

O presidente participou, na capital, do lançamento da pedra fundamental do Colégio Militar de São Paulo, no Aeroporto Campo de Marte e se deslocou a um almoço na Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), na avenida Paulista.

O grupo de manifestantes, que se concentrava no vão do Masp (Museu de Arte de São Paulo) desde às 9h, pretendia caminhar até a porta da sede da Fiesp. O protesto foi acompanhado de forte esquema policial e, por volta das 12h, a via foi liberada.