Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin em tempo real nesta segunda, 3 de fevereiro

O dólar opera em baixa no mercado doméstico nesta segunda-feira e em relação a outras moedas emergentes ligadas a commodities, respondendo a um movimento de realização de ganhos recentes na esteira dos temores com o impacto do surto do novo coronavírus na economia chinesa e mundial. A percepção de especialistas é de que esse surto tem rápida disseminação pelo mundo, mas seria menos letal que outros surtos recentes, como a epidemia de SARS.

Na sexta-feira, o dólar à vista encerrou janeiro em nova máxima histórica, em R$ 4,2850. O ganho acumulado em janeiro somou 6,81% ante o real, o maior desde agosto de 2019, quando o mercado se estressou com a Argentina, por conta das baixas chances de Mauricio Macri ser reeleito.

