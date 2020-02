Carnaval italiano tem carros alegóricos de Trump e Greta Thunberg

A cidade italiana de Viareggio, na Toscana, deu início neste fim de semana ao seu carnaval 2020.

Pelas ruas, desfilaram carros alegóricos inspirados na jovem ativista ambiental Greta Thunberg, no jogador português Cristiano Ronaldo e no presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Outros políticos também foram representados nas alegorias, como o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, e o líder do partido Liga Norte, Matteo Salvini, consolidando a tradição da sátira política na festa.

O carnaval 2020 de Viareggio foi inaugurado oficialmente no último sábado (1) e contou com fogos de artifício, desfiles de carros alegóricos e máscaras. A festa, que está na 147ª edição, ocorre ao longo de todo o mês de fevereiro. O ingresso custa 20 euros.

Viareggio é uma cidade da província de Lucca, na Toscana, com costa marítima. O carnaval do município é considerado o segundo mais famoso da Itália, atrás do de Veneza.