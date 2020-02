AC837: aeronave pousa sem maiores problemas em Madri

Um avião que sobrevoou Madri durante horas aterrissou no aeroporto de Barajas, em Madri, em segurança, informou há pouco a Enaire, gestor da navegação aérea do país. "Saudamos o piloto e a tripulação por sua perícia", afirmou a entidade.

O Boeing 767-300 seguiria para Toronto, mas apresentou um problema em uma roda na decolagem na capital espanhola.

El avión de Air Canada ha aterrizado sin incidencias. Enhorabuena al piloto y la tripulación por su pericia. Enorme el trabajo realizado por los integrantes del dispositivo establecido. @aena @ENAIRE @policia @DGobiernoMadrid @policiademadrid @guardiacivil @BomberosMad pic.twitter.com/T2quF4GHjG — José Luis Ábalos (@abalosmeco) February 3, 2020

O jornal El País diz ainda que o quadro foi complicado por um problema no motor esquerdo da aeronave, que levava 128 passageiros. O avião sobrevoou a cidade durante quase cinco horas, para gastar combustível a fim de que a manobra fosse realizada com o menor risco possível para os passageiros e a tripulação.

O diário diz que esse modelo possui no total dez rodas, oito traseiras e duas dianteiras. O pouso ocorreu sem uma delas e com o motor esquerdo apagado, mas não foram notificados incidentes, diz o El País, relatando que as imagens sugerem uma aterrissagem normal.