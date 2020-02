Previsão do tempo: São Paulo tem segunda com chuva e queda de temperatura

Um dia para esquecer que é verão. Assim deve ser a segunda-feira (3), primeiro dia útil de fevereiro. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), órgão ligado à prefeitura, as temperaturas devem ficar longe do esperado para o mês.

O Inmet (Instituito Nacional de Meteorologia) prevê que os termômetros fiquem entre 20ºC e 24ºC. O clima mais ameno é acompanhado de chuvas, que segundo o CGE devem aparecer logo na madrugada, mais fraca, e entre o fim da tarde e início da noite, em pancadas isoladas.

O órgão municipal alerta para risco de formação de alagamentos e transbordamento de córregos e rios. A umidade do ar varia de 65% para 95%.

