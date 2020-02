Coronavírus: 1ª morte fora da China é confirmada

O coronavírus teve a primeira morte fora da China confirmada neste domingo (2). A vítima é um homem chinês de 44 anos que estava em Manila, nas Filipinas.

Ele foi o segundo caso confirmado no país e morreu no sábado (1º), após uma piora no quadro de saúde. O homem estava internado desde o dia 25 de janeiro com sintomas de pneumonia.

De acordo com a OMS, o vírus não foi adquirido no país e a vítima morava na província chinesa de Hubei, onde a epidemia teve início. Mais de 20 países registram casos da doença – no Brasil, são 16 suspeitas, mas nenhuma confirmação.

Veja também:

Carros autônomos deverão estar no mercado até 2025, diz pesquisador

Presidente palestino rompe relações com Israel e EUA