Chuva em São Paulo deixa alagamentos, árvores caídas e um desabamento

O temporal na Grande São Paulo no sábado (1º) deixou pelo menos 25 árvores caídas, 45 vias afetadas por alagamentos e um desabamento. As informações são do Corpo de Bombeiros.

Apesar das ocorrências, não há informações de feridos. Boa parte da capital paulista ficou em estado de atenção para alagamentos entre 20h e 21h. A chuva foi mais intensa no centro e nas zonas leste e norte da cidade.

O Córrego Paciência, na altura da avenida Edu Chaves, na região do Jaçanã, zona norte, transbordou. Ouvintes da Rádio BandNews FM de diferentes pontos de São Paulo registraram alagamentos, trânsito parado, falta de luz e semáforos apagados.

