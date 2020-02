Onyx nega demissão e conta que Bolsonaro lhe fez uma série de pedidos

O ministro da Casa Civil afirma que não se encontrou na manhã deste sábado (1º) com o presidente Jair Bolsonaro para ser demitido, mas recebeu dele uma série de pedidos.

Segundo Onyx Lorenzoni, entre as demandas estão medidas da pasta contra o coronavírus, empenho na entrada do Brasil na OCDE e a ampliação do contato de cidadãos por meios digitais.

De acordo com o ministro, não houve nenhum sinal de que exista uma predisposição para tirá-lo do cargo.