Viaduto Alcântara Machado será bloqueado novamente neste fim de semana

O viaduto Alcântara Machado, na zona leste, será interditado das 22h desta sexta-feira (31) até as 5h de segunda-feira (3), para obras de recuperação estrutural do local, que foi atingido por um incêndio em setembro do ano passado.

De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), durante o bloqueio aparelhos de apoio de quatro pilares e quatro juntas de dilatação serão substituídos. Para isso, a estrutura será elevada por macacos hidráulicos.

O fechamento do viaduto já ocorreu no fim de semana passado e, além de sexta a segunda desta semana, a ação será repetida na semana que vem. Com os desvios para as ruas laterais ao viaduto, a recomendação é evitar a região, que concentrou congestionamento pesado durante a última interdição.

Entre as rotas alternativas sugeridas pela CET, sentido centro ou bairro, estão a rua da Mooca, as avenidas Paes de Barros, Rangel Pestana, Celso Garcia, Salim Farah Maluf e a marginal Tietê. Agentes da companhia estarão no local para desviar o trânsito e orientar motoristas.