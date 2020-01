Previsão do Tempo: calor diminui neste sábado em São Paulo

As temperaturas terão leve redução neste sábado em São Paulo. O primeiro dia de fevereiro terá céu mais nublado e previsão de chuva.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, a "passagem de uma frente fria pelo litoral de São Paulo neste fim de semana organiza as áreas de instabilidade que se propagam do interior do estado em direção à costa paulista."

O dia começa já com pancadas de chuva, logo pela madrugada. A precipitação cessa pela manhã, que permanece nublada, com algumas saídas de sol ao longo do dia.

Ao final da tarde e noite, a chuva deve retornar. A variação de temperatura também diminui, com máxima de 28ºC e mínima de 21ºC.