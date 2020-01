Parelheiros recebe mutirão com vagas de emprego, exames médicos e outros serviços

A região de Parelheiros, na zona sul de São Paulo, recebe neste sábado (1º) o programa Mutirão nos Bairros, com serviços de trabalho e assistência social. Os trabalhos serão feitos das 9h às 15h na rua Terezinha do Prado de Oliveira.

Os moradores da região podem usufruir de diversos serviços no local. Na área da saúde, por exemplo, será feita a aferição de pressão arterial e glicemia e a vacinação contra o sarampo.

Quem procura emprego pode se candidatar em alguma das 360 vagas de emprego que serão ofertadas no local pelo Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), realizando também a emissão da carteira de trabalho – 1ª ou 2ª via. Os trabalhos são nos setores de limpeza, vendas, atendimento e logística, com salários de R$ 800 a R$ 1,7 mil.

Ainda haverá um mutirão para promover orientações para microempreendedores, realizado pela Agência São Paulo de Desenvolvimento, entidade vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Pessoas com deficiência podem visitar a Paraoficina Móvel, que fará reparos em cadeiras de rodas, próteses, muletas, andadores e outros objetos que ajudem na mobilidade. A Secretaria dos Direitos Humanos terá orientações sobre política de cotas em concursos públicos, além de receber denúncias de violência contra a mulher.

A Sabesp estará presente para tirar dúvidas da população, receber solicitações de serviços, emitir segunda via de conta de água e solicitar parcelamento de dívidas. Já a Cohab fornecerá orientações sobre cadastro, boletos, questões financeiras e agendamentos para a central da habitação.