Obras da linha 17-Ouro do Metrô afetam marginal Pinheiros neste fim de semana

As obras da linha 17-Ouro do Metrô de São Paulo trazem mudanças na circulação pela marginal Pinheiros neste fim de semana.

De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), duas faixas da esquerda na pista expressa da marginal serão bloqueadas no sentido Castelo Branco. A interdição será a partir das 14h do sábado (1º), na altura da rua Engenheiro Mesquita Sampaio até a transposição da pista local para a pista expressa, 150 metros antes da Avenida João Dória.

Às 20h, toda a pista expressa será fechada, voltando a operar apenas a partir das 3h30 de segunda-feira (3). Sinalizações, como banners e cartazes, foram afixados no local para orientar os motoristas. Equipes da CET estarão presentes para monitorar o bloqueio.

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos, ligada ao governo estadual, informou que as mudanças vão se repetir no próximo fim de semana, dias 8 e 9 de fevereiro.