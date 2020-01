Metrô quer reformar plataforma de quatro estações da linha 1-Azul

Quatro estações da linha 1-Azul do Metrô de São Paulo devem receber obras de modernização em suas plataformas ainda neste ano. São elas: Santana, Carandiru, Portuguesa-Tietê e Armênia, no centro e zona norte da capital.

Em licitação anunciada nesta sexta-feira (31), o governo estadual busca uma empresa para realizar a substituição das coberturas das plataformas, que ficam em estruturas elevadas – ao contrário da maioria das estações da linha, que são subterrâneas.

A atual estrutura será removida e, em seu lugar, serão instaladas telhas de aço termoacústicas. Durante a reforma, o local contará com uma cobertura provisória.

As obras devem durar 18 meses após os contratos serem assinados e o custo previsto é de R$ 3,3 milhões. A empresa que der o menor preço para a realização do serviço será escolhida em pregão eletrônico no dia 20 de fevereiro.