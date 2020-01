Lotomania 2044: Veja o resultado do concurso desta sexta, 31 de janeiro

A Lotomania 2044 desta sexta, dia 31 de janeiro, pode pagar um prêmio de R$ 600 mil para o apostador que acertar as dezenas sorteadas. O início do sorteio do concurso será as 20h e o resultado é divulgado pelo Metro Jornal até as 21h – atualize esta página para acessá-lo.

VEJA OS NÚMEROS SORTEADOS NESTA SEXTA:

07 – 13- 18 – 22 – 23

27 – 30 -45 – 48 – 49

50 – 58 – 60 – 61 – 73

75 – 76- 79 – 82 -92

No sorteio anterior, de terça-feira (28), um único sortudo levou o prêmio principal, de R$ 3.380.735,29. Dez apostas fizeram 19 dezenas e levaram R$ 28,4 mil cada uma. Clique aqui para ver o resultado.