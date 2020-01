Festa da Uva de Jundiaí chega ao último fim de semana

Acontece desta sexta-feira (31) a domingo (2) o último fim de semana da 37ª edição da Festa da Uva de Jundiaí (58 km de SP). O evento promove atividades gratuitas celebrando a fruta, tradicional cultivo da região, no Parque da Uva.

Na comemoração, tudo gira em torno dela. Uvas e outras frutas participantes das competições semanais que elegem os melhores cultivos da região são expostas e leiloadas. Alguns dos vinhos produzidos pelas 22 vinícolas de Jundiaí, reunidas na 8ª Expo Vinho, que ocorre no mesmo local, também podem ser degustados e comprados.

O ponto alto do evento é a antiga pisa da uva, às 14h de amanhã e domingo, em que o público é convidado pisotear a fruta, dançando música italiana, trilha sonora que dá o tom da festa.

Os quitutes feitos com a fruta oferecidos na festa vão muito além da geleia. Pães, cocada, compotas e até cachaças de uva são vendidos por produtores locais. Também não falta no cardápio a tradicional coxinha de queijo, patrimônio imaterial da cidade. A programação conta ainda com apresentações musicais e teatrais e atividades para crianças.

A festa vai hoje das 18h às 22h, amanhã das 10h às 22h e domingo das 10h às 21h.

Como ir

Além de carro e ônibus, os visitantes poderão chegar à festa de trem, a partir de São Paulo, pela linha regular 7-Rubi ou pelo Expresso Turístico Jundiaí. Amanhã, terá saída da estação da Luz às 8h30 e chegada na capital às 18h30. A passagem de ida e volta pelo expresso custa R$ 50. Ao longo do trajeto, informações históricas sobre a região e as estações são dadas aos passageiros. METRO