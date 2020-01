Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin em tempo real nesta sexta, 31 de janeiro

Os mercados financeiros globais tiveram uma nova onda de aversão a risco por temores referentes ao coronavírus. No Brasil, o dólar comercial fechou em alta de 0,95%, a R$ 4,2589 na venda, maior valor nominal da história. O recorde anterior foi de R$ 4,2586 no dia 27 de novembro de 2019.

Durante a sessão, a moeda norte-americana chegou a R$ 4,273. No ano, o dólar já acumula valorização de 6,13% frente ao real.

Nas casas de câmbio, por volta das 19h, a cotação do dólar variava entre R$ 4,66 e R$ 4,69 no cartão pré-pago, segundo o site Melhor Câmbio. Em espécie, a moeda era vendida de R$ 4,45 a R$ 4,51.

O Ibovespa fechou em alta de 0,12%, aos 115.528,04 pontos, após chegar a cair 2,2% na sessão. A recuperação veio depois que a OMS (Organização Mundial de Saúde), no final da tarde, decretou emergência global, mas recomendou que os países evitem interferências desnecessárias no turismo e no comércio.

Veja também:

Metrô quer reformar plataforma de quatro estações da linha 1-Azul

Brexit: Reino Unido deixa de fazer parte da UE na noite desta sexta

Investidores temem os efeitos do coronavírus sobre a economia global. Segundo o economista-chefe da Órama, Alexandre Espirito Santo, o principal impacto será, inicialmente, na China, que pode ter uma perda de até 0,5 ponto percentual do seu PIB.

“Ainda é cedo para afirmar de que maneira esse cenário irá se configurar para termos uma dimensão exata do problema. Até o momento, a letalidade do coronavírus está em torno de 2%, distante dos 9,5% da Sars. Se vier a chegar próximo disso, teremos uma queda de até 1 ponto percentual do PIB global, que em vez de crescer 3%, cresceria apenas 2%”, estima.

Para Espirito Santo, um fator tranquilizante foi a decisão do Fed, o banco central americano, que anunciou na quarta que manteve inalterada sua taxa de juros. “Se o Fed estivesse muito preocupado com a ameaça, poderia ter antecipado esse cenário com uma queda de juros”, conclui.

Acompanhe as cotações das moedas em tempo real:

Dólar

Euro

Bitcoin