Brasil segue investigando 9 casos de coronavírus

O Ministério da Saúde informou na última sexta-feira (30) que continua a monitorar nove suspeitas de coronavírus no Brasil e que ainda não há no país nenhum caso confirmado da doença, que tem se espalhado a partir da China.

Apesar de o número ser o mesmo do que foi divulgado na quarta-feira, alguns casos relatados foram descartados, mas outros, incluídos. No Rio Grande do Sul, por exemplo, entraram dois.

Segundo a pasta, as ocorrências estão distribuídos em Minas Gerais (1 caso suspeito), Rio de Janeiro (1), São Paulo (3), Rio Grande do Sul (2), Paraná (1) e Ceará (1).

Em São Paulo também houve mudança. O estado descartou ontem o caso suspeito de uma criança de 4 anos, mas acrescentou outro, o de um adulto de 45 anos, de Paulínia, na região de Campinas, e que esteve na China recentemente.

Esse é o primeiro caso suspeito no interior do estado, já que os outros dois que seguem em investigação estão na capital.