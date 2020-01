Suzane von Richtofen é aprovada em curso de Turismo no Sisu

A paulistana Suzane von Richtofen foi a oitava colocada na lista de aprovados do Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação de São Paulo (IFSP) para o curso de Gestão de Turismo, período noturno. Condenada pelo assassinato de seus pais há 17 anos, ela prestou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e foi classificada pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).



A detenta cumpre regime semiaberto há cinco anos, e conseguiu aval do IFSP para cursar a graduação. O campus em que seu curso é oferecido fica em Campos do Jordão, a 40 quilômetros do presídio onde Suzane passa suas noites, em Tremembé.

Richtofen foi condenada a 39 anos de prisão pelas mortes de Manfred Albert von Richthofen e Marísia von Richthofen, assassinados por Daniel (namorado de Suzane) e Cristian Cravinhos. A paulistana foi a mandante do crime.

Em 2015, ela conseguiu progressão de pena e passou a ter direito a sair temporariamente em datas específicas. Um ano depois, Suzane foi aprovada no vestibular da Universidade Anhanguera, em Taubaté, para o curso de Administração – a jovem conseguiu autorização para frequentar as aulas, porém não deu continuidade à graduação.