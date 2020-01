Professores da rede estadual de SP enfrentam problemas em atribuição de aulas

Os professores de rede estadual da categoria O – aqueles contratados temporários – enfrentam problemas no sistema de atribuição de aulas, com erros nas pontuações e classificações.

Iniciado na última quinta-feira, o processo teve queixas dos docentes desde que começou sobre os erros na contagem de pontos, quedas no sistema e dificuldade para conseguir aulas em escolas próximas, então a atribuição foi adiada até a última segunda-feira.

Mas, mesmo com a extensão do processo, os docentes ainda encararam os problemas e tumultos. Em desabafos nas redes sociais, eles afirmam que passaram muitas horas esperando e que é um “descaso total com os professores”.

Uma professora chegou a postar um vídeo onde fala que ficou até duas horas da manhã esperando e saiu sem saldo de aulas.

“Confusão, brigas por pontuações erradas, um dia inteiro perdido e ainda sai sem aulas”, reclama outra docente em sua rede social.

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, todos os pedidos de recurso já foram avaliados e as novas classificações geradas.

Em nota, afirmou que o processo de atribuição continua para casos remanescentes de acordo com as “demandas pontuais”, já que “o processo não é estático”.