Novo coronavírus já supera a Sars em número de casos

A OMS (Organização Mundial da Saúde) informou na última quarta-feira (29) que os casos do novo coronavírus já ultrapassaram os do surto de Sars-Cov, em 2002-2003, nas primeiras semanas da epidemia. O número de infectados na China chegou ontem a 5.997 pessoas, contra 5.327 casos da Sars no mesmo período e no mesmo país.

Enquanto isso, governos adotam medidas para conter o avanço da doença. Hong Kong informou que suspenderá os trens de longa distância para a China continental. Os EUA passaram a rastrear as chegadas do país asiático em 20 aeroportos. A United Airlines, inclusive, decidiu suspender voos entre os EUA e a China.

Atualmente, esta é a medida mais drástica adotada por uma companhia aérea americana desde que o vírus começou a se espalhar pelas fronteiras chinesas. A epidemia também provocou o fechamento de empresas como as redes McDonald’s e Starbucks, que encerrou as operações em mais da metade de suas 4.100 lojas no país asiático.