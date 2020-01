Greta Thunberg registra seu nome como marca

A jovem ativista sueca Greta Thunberg anunciou ontem que entrou com um pedido para registrar seu próprio nome e a marca Fridays for Future (Sextas-feiras pelo Futuro, em português), nome do movimento ambiental que fundou, para protegê-los do uso indevido para fins comerciais. Segundo a agência Deutsche Welle, Greta escreveu que ela e seus colegas ativistas não têm “nenhum interesse” em marcas comerciais, mas “infelizmente isso precisa ser feito”.

“Meu nome e o do movimento Fridays for Future estão sendo utilizados constantemente para fins comerciais sem consentimento algum”, disse Greta. A ativista lamentou a venda de produtos e a arrecadação de dinheiro com seu nome e com o do movimento.

Na publicação, Greta conta que pediu também para registrar “Skolstrejk för klimatet” (Greve Escolar pelo Clima), a frase do cartaz que ela segurou durante os protestos solitários que fez. A ativista anunciou ainda a criação de uma fundação sem fins lucrativos focada em ecologia, clima, sustentabilidade social e bem-estar para gerir com transparência o dinheiro de doações, prêmios e direitos autorais.