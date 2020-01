Dupla Sena 2044: veja os números sorteados nesta quinta, 30 de janeiro

A Dupla Sena paga R$ 1,7 milhão nesta quinta (30) para quem acertar algum dos dois sorteios do concurso 2.044.

Confira a Dupla Sena desta quinta-feira, 30 de janeiro:

Sorteio 1:

03 – 06 – 08 – 14 – 19 – 27

Sorteio 2 :

09 – 15 – 30 – 43 – 47 – 50

Sorteio anterior da Dupla Sena

No concurso anterior, de terça (28), ninguém levou o prêmio principal nos dois sorteios. Seis apostas acertaram a quina no primeiro sorteio e dez no segundo. Eles levaram, respectivamente, R$ 9,7 mil e R$ 5,2 mil. Clique aqui para ver o resultado.