São Paulo tem 3 casos suspeitos de coronavírus

O Ministério da Saúde informou ontem que investiga três casos de coronavírus no estado de São Paulo. Em todo o Brasil, nove ocorrências estão sendo apuradas e, até o momento, não existe nenhum caso confirmado da doença, que tem se espalhado da China para o mundo.

As ocorrências em São Paulo estão concentradas na capital. Os pacientes são dois irmãos pequenos e um adulto, que estão recebendo tratamento em casa, em regime de isolamento, segundo a Secretaria de Estado da Saúde.

Uma das crianças é um menino de 6 anos, que retornou da China no dia 19 de janeiro e apresentou febre e tosse. A outra é uma menina de 4 anos, que não foi ao país asiático, mas teve contato com o irmão mais velho e apresentou os mesmos sintomas.

As crianças foram atendidas no Hospital Infantil Cândido Fontoura, localizado na zona leste de SP e mantido pelo governo do estado. O adulto em observação tem 33 anos, retornou da China no último dia 20 e apresentou febre, tosse e dor de garganta. Ele foi atendido em hospital particular.

Os outros casos suspeitos estão em Santa Catarina (2), Ceará (1), Minas Gerais (1), Paraná (1) e Rio de Janeiro (1). A expectativa da pasta é de concluir até amanhã os exames que confirmarão ou não a contaminação.

O ministério afirmou que, por enquanto, não vai fazer bloqueios dos cerca de 250 passageiros que chegam da China aos aeroportos do Brasil todos os dias. A pasta da Saúde também reafirmou a recomendação para que os brasileiros evitem viagens ao país asiático. (Mais informações na página 10).

Coronavírus: entenda

Conheça o vírus que saiu da China, atravessou os mares e chegou a outros países em poucos dias

O que é o coronavírus?

É uma grande família de vírus, alguns deles responsáveis por causar doenças em humanos. A maioria está hospedada em animais.

De onde vem esse novo vírus?

Batizado de 2019-nCoV, ele foi identificado na cidade portuária de Wuhan, na China, e se espalhou para outras partes do país e do mundo.

Como o vírus é transmitido?

Via aérea, contato com secreções (sangue, saliva, suor, sêmen), dejetos (urina e fezes) e objetos de pessoas contaminadas.

Quais os sintomas?

• Febre forte

• Tosse

• Aperto no peito

• Dificuldade de respirar

• Líquido nos pulmões

• Pneumonia viral

• Problemas gástricos e diarreia

Existe tratamento?

Não existe medicamento nem vacina para o coronavírus

Fonte: OMS, Instituto Pasteur e Estadão Conteúdo