Coronavírus: OMS declara emergência global de saúde

Após reunião nesta quinta-feira (30), a Organização Mundial de Saúde decidiu declarar o surto do novo coronavírus – temporariamente chamado "2019nCoV" – uma emergência global de saúde.

LIVE: Press conference on the Emergency Committee meeting on #2019nCoV https://t.co/hTQam7RWc9

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020