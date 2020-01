Coronavírus: Google fecha temporariamente escritórios na China

O Google fechou temporariamente todos os seus escritórios na China por conta do coronavírus. Segundo a BBC, a Amazon e Microsoft também tomaram medidas para proteger os funcionários contra o vírus.

O Google afirmou que está impedindo que os funcionários viajem para a China. Os funcionários que estão no país são aconselhados a sair o mais rápido possível e trabalhar em casa por pelo menos duas semanas.

A empresa de tecnologia tem 4 escritórios na China. Contudo, não divulgou quantos funcionários trabalham no país. O mecanismo de busca não está disponível no território chines, mas seus escritórios realizam vendas e atuam com engenharia para negócios de publicidade.