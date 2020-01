Com scanner, árvores de São Paulo serão mapeadas

Um projeto-piloto da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente iniciado ontem na Saúde (zona sul de SP) colocou em ação um equipamento que vai escanear as árvores da cidade, informando com exatidão onde elas estão, sua altura e medida do tronco, para ajudar a planejar a arborização da cidade.

O equipamento que escaneia as árvores circula na via no alto de uma picape, registrando imagens em 360º. Ele capta os dados das árvores – além de localização e dimensões, o registro traz também a distância que elas estão de imóveis e até sua inclinação. Ele cria, ao final, um “mapa” completo das árvores.

O secretário-adjunto municipal do Verde e Meio Ambiente, Ricardo Viegas, diz que, se o piloto der certo e o projeto for adotado, será importante para construir um inventário de todas as árvores da cidade e, assim, planejar as ações. “Não sabemos todas as árvores que temos, não conseguimos planejar o manejo com precisão.” A estimativa da pasta é que haja 652 mil árvores na cidade – mas somente nas ruas e avenidas, sem contar parques e praças.

O serviço para o piloto foi doado pela empresa Metro Cúbico, que realiza serviço semelhante em pontes e viadutos da capital. Consultor da empresa, Luiz Lalberia explica que o veículo trafega na velocidade da via. O equipamento, com a câmera e um canhão laser que emite ondas de 1 milhão de pontos por segundo, capta os dados da árvore com precisão – e consegue fazê-lo também à noite.