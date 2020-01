Batida entre caminhões deixa dois mortos e trava marginal Tietê

Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo dois caminhões na pista expressa da Marginal Tietê, no início da tarde desta quinta-feira (30). A colisão, no sentido Castelo Branco, aconteceu na altura da ponte Atílio Fontana.

Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), duas faixas da direita foram bloqueadas para o atendimento da ocorrência. A movimentação de carros do resgate e remoção dos veículos, porém, fazem com que a via seja completamente fechada em alguns momentos. Para auxiliar nos trabalhos de remoção dos veículos, a transposição da pista expressa para a central foi totalmente fechada, sem previsão para liberação, segundo a Polícia Militar.

No portal “Trânsito Agora”, da companhia, a pista expressa contava às 13h20 com um trecho de 7,9 km de lentidão desde a região da Casa Verde até a ponte Atílio Fontana. Na pista central e local, o motorista enfrentava 5,3 km de congestionamento.

Interferência na Marginal Tiete, sentido Castelo Branco, pista expressa, junto a Ponte Atilio Fontana, ocaupação das duas faixas da dirieta. #ZO. — CET São Paulo (@CETSP_) January 30, 2020