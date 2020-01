Terreno do edifício que desabou no centro de São Paulo terá novo prédio para moradias populares

No terreno do edifício Wilton Paes de Almeida, no centro de São Paulo, que há quase dois anos pegou fogo e desabou, deixando sete mortos, será construído um novo prédio voltado a moradias populares. O projeto não é novo, mas só nesta terça-feira (28) a prefeitura chegou a um acordo com o governo federal, até então dono do imóvel, para a concessão do terreno por doação.

O empreendimento, vizinho ao largo do Paissandú, terá 14 andares e cerca de 90 unidades habitacionais. De acordo com a prefeitura, o local irá respeitar o plano diretor e a lei de zoneamento do local, que é uma área tombada de patrimônio histórico. Com o terreno nas mãos do município, o próximo passo é o orçamento da obra, que entra no projeto Pode Entrar, lançado no fim do ano passado.

O objetivo da prefeitura é de que as obras comecem até o dia 1º de maio, data em que o desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida completa dois anos. À Rádio Bandeirantes, o secretário municipal de Habitação, João Farias, afirmou que a construção deve ser finalizada até o fim de 2021.

No início do ano passado, o governo federal negou a transferência do terreno. Desta vez, em contrapartida, a Secretaria do Patrimônio da União pediu a apresentação oficial de um projeto para a área. Com a doação, a administração da capital busca resolver formalidades legais para concluir a transferência do bem.