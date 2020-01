Sisu apresenta falhas na inscrição para lista de espera e internautas sobem hashtag

A última semana foi conturbada para o MEC (Ministério da Educação) e os participantes do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), com erros na correção de provas e inscrição ao Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

Na manhã desta quarta-feira (29), mais uma falha veio à tona: usuários do Twitter relataram problemas ao manifestar interesse pela lista de espera em cursos de diversas universidades. A hashtag "#ErroNaListaDeEspera" foi um dos assuntos mais comentados na rede social.

Segundo os internautas, quando o aluno se inscreve pelo sistema para participar da lista de espera, aparece uma mensagem dizendo "Opção não considerada na lista de espera. Você indicou interesse em participar da lista de espera na outra opção." Ao examinar a segunda opção de curso, o estudante se depara com outra mensagem: "Você não está inscrito na 2ª opção."

Candidatos a cursos como Ciências Econômicas, Psicologia e Arquitetura em diferentes instituições experienciaram a falha.

O cronograma oficial do Sisu ainda consta que o prazo para participar da lista de espera está marcado entre os dias 29 de janeiro e 4 de fevereiro. Por enquanto, o MEC não se pronunciou a respeito da falha no sistema.