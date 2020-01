Caminhão tomba, pega fogo e fecha a rodovia Rio-Santos

A rodovia Rio-Santos está totalmente bloqueada no quilômetro 157, próximo de Maresias no litoral norte de São Paulo, nesta quarta-feira (29). Um caminhão tombou na via, ocupando os dois sentidos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o caminhão transportava cloro, perdeu controle do veículo em uma curva e tombou. Na sequência a carga perigosa pegou fogo.

Apesar do acidente, ninguém ficou ferido. Há cerca de um quilômetro de lentidão nos dois sentidos.

