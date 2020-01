Chuva inunda municípios no norte do Rio de Janeiro

Centenas de famílias que vivem no distrito de Três Vendas, em Campos, no norte Fluminense deixaram suas casas as casas devido a um rompimento de dois diques, que são responsáveis por conter a água dos rios em níveis elevados.

LEIA MAIS:

Incêndio atinge presídio na zona norte do Rio de Janeiro

Terreno do edifício que desabou no centro de São Paulo terá novo prédio para moradias populares

Uma força-tarefa foi montada para o transporte dos moradores.

Quem não tem casa de dois ou mais andares teve que deixar as residências, na manhã desta quarta-feira (29).

Depois da enchente de 2012, que alagou todo o distrito, muitos moradores tentaram construir outros andares nos imóveis para evitar perder tudo o que têm.

Treze mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas em 13 municípios do norte e noroeste fluminense.