Ela disse 'sim': Regina Duarte assume Secretaria da Cultura

A atriz Regina Duarte aceitou assumir a Secretaria de Cultura do Governo Federal. Ela e o presidente Jair Bolsonaro reuniram-se nesta quarta-feira (29) no Palácio do Planalto, onde foi cravada a decisão.

Ontem, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que Regina terá liberdade para fazer as mudanças que ela quiser como nova chefe da pasta.

"Para mim seria excepcional, para ela, ela tem a oportunidade de mostrar realmente como é fazer cultura no Brasil. Ela tem experiência em tudo que vai fazer. Precisa de gente com gestão ao seu lado, tem cargo para isso, vai poder trocar quem ela quiser lá sem problema nenhum. Então tem tudo para dar certo a Regina Duarte", disse Bolsonaro.

Duarte toma o posto que havia assumido como "teste" na última semana. Ainda como temporária no cargo, ela já apontou a "número dois" para a direção da Secretaria.

Sua entrada segue a demissão do antigo secretário, Roberto Alvim, diretor de teatro. Alvim foi repreendido nacionalmente após um vídeo em que cita, de forma indireta, palavras do nazista Joseph Goebbels.

Noivado

A nova Secretária da Cultura teve múltiplas reuniões com o presidente da República antes de aceitar oficialmente o cargo. Na última segunda-feira (20), Duarte concordou em iniciar um período de testes no ofício, que terminaria quando Jair Bolsonaro retornasse de sua viagem à Índia.

"Estamos noivando", disse após o encontro. Entre os possíveis pontos de barganha para que a atriz assumisse a pasta, estaria a possibilidade de transformá-la novamente em um Ministério.

Ao assumir, Bolsonaro cumpriu promessa de campanha e extingiu o antigo Ministério da Cultura, rebaixando-o para uma Secretaria dentro do Ministério da Cidadania. Ela posteriormente foi transferida para o Ministério do Turismo, onde deverá continuar sob a direção da Global.

Tchau, Globo?

Para assumir o cargo público, Regina Duarte terá de abrir mão de seu contrato com a Rede Globo.

Duarte integra o corpo de colaboradores da emissora há cerca de 50 anos, tornando-se parte da história da televisão brasileira com papéis em suas novelas. No entanto, a política interna da empresa a impede de manter cargo no governo enquanto trabalha para a Globo.

"A atriz Regina Duarte tem contrato vigente com a Globo e sabe que, se optar por assumir cargo público, deve pedir a suspensão de seu vínculo com a emissora, como impõe a nossa política interna de conhecimento de todos os colaboradores.", informou o departamento de Comunicação do canal.

Segundo colunista João Batista Jr., da revista Veja, a artista tem salário fixo de R$ 60 mil na Globo – valor que passa para R$ 120 mil quando está no ar. A atriz de 72 anos não aparece em novelas da emissora desde março de 2018, quando encerrou "Tempo de Amar", trama das seis na qual interpretava uma dona de bordel.