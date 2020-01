Paraisópolis recebe mutirão com 1,2 mil vagas de emprego

Nesta sexta-feira (31), moradores de Parasópolis recebem um mutirão de emprego organizado pela Prefeitura de São Paulo. A ação deve trazer mais de 1.200 vagas, segundo a Secretaria Especial de Comunicação.

LEIA MAIS:

23% dos idosos paulistanos se locomovem apenas a pé

Bairro da Liberdade ganhará memorial para recordar população negra

O evento será na União dos Moradores e do Comércio do bairro, e também terá oficinas de qualificação para o mercado de trabalho e orientação a empreendedores individuais. Mas atenção: apenas serão atendidas as primeiras 700 pessoas a retirarem sua senha no local.

As vagas estão concentradas na região sul. Salários variam entre R$ 1.016 e R$ 3.000.

Dentre as oportunidades oferecidas, os destaques vão para o setor de telemarketing, que oferece 150 vagas exigindo apenas o ensino médio completo e seis meses de experiência, a vaga garante benefícios como vale transporte, vale refeição e assistência médica.

Outras 130 vagas são direcionadas para gastronomia, abrindo vagas para auxiliar e chef de cozinha. No setor de limpeza, o atendimento disponibiliza 110 vagas de emprego para auxiliares, empregados domésticos e diaristas, os salários variam de R$ 90,00 por dia até R$ 1.500,00 por mês.

SERVIÇO

Mutirão de Emprego – Paraisópolis

Data: 31 de janeiro, sexta-feira.

Horário: 9h às 17h

Local: Associação União de Moradores e do Comércio de Paraisópolis

Endereço: Rua Ernest Renan, 1366 – Vila Andrade

Ação gratuita – retirar senha no local