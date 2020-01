Três linhas do Metrô de São Paulo têm operação reduzida por falhas

A operação das linhas 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô de São Paulo estão apresentando falhas na manhã desta quarta-feira (29), e os trens circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada.

Segundo a Companhia do Metropolitano de São Paulo, houve interferência na via devido à falha de um equipamento na estação Vila Prudente da linha 2-Verde, onde embarque e desembarque estão sendo feitos por apenas uma das plataformas. Em dias comuns, ambas as plataformas são utilizadas em razão do grande número de pessoas.

Com isso, a baldeação para a linha 15-Prata teve contenção de fluxo de usuários na estação Vila Prudente. A operação no monotrilho também foi afetada.

Já a linha 3-Vermelha teve problemas de acordo com a falha no sistema de portas de um dos trens, que teve de ser esvaziado na estação Anhangabaú. Além disso, houve uma interferência na via entre as estações Brás e Tatuapé por volta das 5h. A operação já foi normalizada, mas teve impactos nas estações.

Os problemas causaram a lotação das estações e dificultaram a viagem dos passageiros, que compartilharam imagens das filas nas redes sociais.